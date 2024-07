Três jovens morrem em despiste seguido de incêndio em Melgaço

Três jovens morreram e três ficaram gravemente feridos na sequência de um despiste de um veículo, que se incendiou, em Melgaço (Viana do Castelo), disse à Lusa fonte da GNR.

O veículo ligeiro despistou-se na Estrada Municipal 202, acabando por colidir com uma árvore, indicou a mesma fonte.

As vítimas mortais e os três feridos graves "são jovens entre os 18 e os 19 anos" continuou.

De acordo com fonte da Proteção Civil, as seis pessoas seguiam no mesmo veículo.

O alerta foi dado à 01:17 e no local chegaram a estar 24 operacionais apoiados por 10 veículos das forças de socorro, disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho.