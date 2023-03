A Linha do Leste encontra-se hoje cortada na zona de Elvas (Portalegre), na sequência do abalroamento de uma viatura automóvel por um comboio, que provocou um ferido grave, disse a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o alerta foi dado pelas 13:48, tendo o acidente ocorrido na Linha do Leste, na passagem de nível de Ponte das Hortas, na União de Freguesias de Caia, São Pedro e Alcáçovas.

A mesma fonte acrescentou que não há feridos a registar entre os passageiros que seguiam no comboio, tendo o ferido grave, de 50 anos, condutor do veículo, sido transportado por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo acrescentou ainda que a circulação de comboios se encontra suspensa.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 16 operacionais, auxiliados por seis viaturas, entre as quais uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas e um helicóptero do INEM.