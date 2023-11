Octogenário morre após cair do telhado em Felgueiras

Um homem de 85 anos morreu esta segunda-feira de manhã, em Felgueiras, distrito do Porto, após cair do telhado da casa de uma altura de três metros, segundo o adjunto dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras.

De acordo com Sérgio Lemos, a vítima “sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu à gravidade dos ferimentos”, tendo sido declarado o óbito no local.

O alerta foi dado às 11:24 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Felgueiras, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a GNR.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães.