Empresa abre inquérito a acidente com autocarro na Gare do Oriente

Despiste de autocarro na Gare do Oriente faz três feridos graves

O acidente com o autocarro da Carris Metropolitana que provocou quatro feridos, dos quais três com gravidade, junto à Gare do Oriente, em Lisboa, pertence à empresa Alsa Todi, que anunciou ter aberto “um inquérito aos acontecimentos”.

“A Alsa Todi, empresa que presta serviço através da Carris Metropolitana, encaminhou para o local uma equipa e abriu de imediato um inquérito aos acontecimentos”, afirmou a empresa numa nota enviada à Lusa.

“Neste momento, a principal preocupação é acompanhar a situação de todos os envolvidos”, acrescentou a transportadora, assegurando que o autocarro que provocou o acidente “é novo”.

A empresa ainda não confirmou oficialmente que o autocarro se encontrava estacionado junto à Gare do Oriente, mas testemunhas disseram à Lusa que o veículo pesado estava parado quando começou a circular em direção à gare, imobilizando-se após embater num banco do passeio.

Uma fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, que se encontravam no local, disse à Lusa que o acidente, inicialmente referenciado como tratando-se de um despiste, envolveu um “autocarro que atropelou algumas pessoas na Gare do Oriente, havendo quatro vítimas, três graves e uma ligeira”.

Segundo os Sapadores Bombeiros, pelas 15:30, as vítimas ainda se encontravam no local.

Contactado pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) referiu ter recebido um alerta às 14:47, que dava conta de um acidente de viação “com possibilidade de três vítimas, desconhecendo a gravidade das mesmas”.

Para o local, o INEM enviou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), três ambulâncias e um motociclo de emergência médica.

Fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adiantou à Lusa ter o registo, às 14:51, “para um despiste de um autocarro da Carris Metropolitana, que apanhou três pessoas, junto à gare do Oriente”.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa confirmou tratar-se de um autocarro de um prestador de serviços da Carris Metropolitana, mas ainda aguarda informações acerca do que possa ter estado na origem do acidente.