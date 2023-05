Um morto em despiste de automóvel ligeiro em Ferreira do Alentejo

Um pessoa morreu esta segunda-feira de manhã na sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia no Itinerário Principal (IP) 8, perto de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Sub-Comando Regional do Baixo Alentejo adiantou que o acidente, cujo alerta foi dado às 07:32, ocorreu no IP8 ao quilómetro 57 junto à Herdade Monte da Serra, perto de Ferreira do Alentejo.

“O veículo ligeiro despistou-se para fora da estrada. A vítima mortal era o único ocupante do veículo", indicou.

Às 08.20 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.