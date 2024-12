Homem ferido com gravidade em queima na Covilhã

Um homem de 45 anos ficou ferido com gravidade no Teixoso, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, na sequência de uma queima que a vítima estaria a fazer, este sábado, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, o homem foi transportado em estado grave para o Hospital da Covilhã.

O alerta foi dado às 15:54.

A página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que foram mobilizados para o local dez operacionais e quatro viaturas.