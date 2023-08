Acidente entre dois veículos ligeiros no Fundão provoca um morto

Uma colisão entre dois veículos ligeiros às 05:46 na Autoestrada 23 (A23), no concelho do Fundão, provocou um morto e dois feridos ligeiros, informou fonte da Proteção Civil.

A colisão ocorreu no sentido norte-sul da A23, na zona do Fundão, tendo provocado a morte a um homem de 70 anos, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Para além da vítima mortal, dois homens de 60 e 47 anos sofreram ferimentos ligeiros na sequência da colisão e foram transportados para o Hospital da Covilhã, acrescentou a mesma fonte.