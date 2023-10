Idoso de 89 anos anos morre em despiste perto de Melides

Um idoso, de 89 anos, morreu esta sexta-feira após a viatura ligeira de passageiros que conduzia se despistar e embater num muro, na zona de Melides, concelho de Grândola (Setúbal), revelaram a GNR e a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que o alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 12:24.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR disse que o homem, de 89 anos, era o condutor e único ocupante do automóvel e que o despiste aconteceu “na estrada de acesso à praia da Lagoa de Melides”, na freguesia de Melides, concelho de Grândola.

A viatura “despistou-se contra um muro”, acrescentou a fonte da Guarda, indicando ainda que o óbito foi declarado no local.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital do Litoral Alentejano, no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Para o local do sinistro foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação.

Posteriormente, também o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) de Setúbal da GNR se deslocou ao local do acidente, para averiguações.