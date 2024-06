Colisão entre motociclo e trator faz um morto na EN8 em Alcobaça

Um homem de 63 anos morreu esta sexta-feira após uma colisão entre um motociclo e um trator na Estrada Nacional 8 (EN8) em Casal do Pardo, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:35, para uma colisão entre um motociclo e um trator, explicou fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

Do acidente, que ocorreu na localidade Casal do Pardo, Alfeizerão, concelho de Alcobaça, resultou um morto, um homem de 63 anos, que seguia no motociclo, acrescentou.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Caldas da Rainha, adiantou ainda.

No local estiveram ainda elementos dos bombeiros de São Martinho do Porto e da GNR, que tomou conta da ocorrência.