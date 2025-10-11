Jovem de 14 anos morre após despiste de motociclo em Évora

Parto à porta do hospital foi "caso exemplar", diz o hospital Amadora-Sintra

Um jovem de 14 anos morreu na sequência do despiste do motociclo que conduzia, ocorrido na sexta-feira à noite em Évora, revelaram este sábado fontes da Proteção Civil e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 23:23 de sexta-feira, tendo o jovem sido transportado para o hospital de Évora como ferido grave.

Fonte da PSP confirmou à Lusa que o rapaz morreu naquela unidade hospitalar.

O despiste aconteceu na Rua Engenheiro José Barahona Núncio, conhecida como estrada da Embraer, segundo o comando sub-regional.

Para o local do sinistro foram mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro veículos, incluindo meios dos bombeiros de Évora, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.