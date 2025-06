Menina de oito anos morre em acidente de viação em Lousada

Uma menina de oito anos morreu na sequência de um acidente de viação ocorrido, na manhã desta sexta-feira, em Alvarenga, no concelho de Lousada.

A criança seguia com a mãe numa viatura ligeira de passageiros quando, por circunstâncias ainda por apurar, o carro se despistou e embateu num muro de pedras de rotunda. A menina, que seguia no banco traseiro, foi transportada em estado grave para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu pouco depois das 07:30, na Estrada Carreira de Tiro, na freguesia de Alvarenga. A mãe, de 37 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para a mesma unidade hospitalar.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Lousada, a criança estava em paragem cardiorrespiratória. Foram iniciadas as manobras de reanimação, que depois foram continuadas pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. O óbito da criança foi declarado já no hospital de Penafiel.

A GNR de Lousada esteve no local e tomou conta da ocorrência.