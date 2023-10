Um morto e um ferido grave em acidente de viação na Madeira

Um homem morreu e uma jovem ficou gravemente ferida, este sábado, num acidente entre duas viaturas na estrada que liga o Funchal à freguesia Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, indicou fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

“O alerta foi dado às 05:52 e avançámos com quatro viaturas e 11 elementos”, disse a mesma fonte, referindo que a vítima mortal é um homem com idade na faixa etária dos 40 anos e que a jovem, de 23 anos, foi desencarcerada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O acidente ocorreu no interior de um túnel, sendo que, aparentemente, a viatura conduzida pelo homem seguia no sentido Curral das Freiras – Funchal e o outro veículo, conduzido pela jovem, avançava no sentido Funchal – Curral das Freiras.

Nas operações de socorro participaram também a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste.