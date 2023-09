Criança atingida por raio em Tondela já teve alta hospitalar

O menino de sete anos que foi atingido por um raio junto a uma árvore, no concelho de Tondela, já teve alta hospitalar, apurou a TVI / CNN Portugal.

De acordo com a Direção do Serviço de Cirurgia Pediátrica e Queimados do Hospital Pediátrico de Coimbra, a criança teve alta por volta das 14:45 e a sua situação clínica será reavaliada dentro de 48 horas na Consulta de Cirurgia Pediátrica.

O pai da criança, que também foi atingido pelo raio, foi transportado para o hospital de Viseu. O homem esteve em paragem cardiorrespiratória, que foi revertida pelo INEM no local, e sofreu queimaduras graves.



Pai e filho estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, quando foram atingidos por um raio durante a tarde de domingo.