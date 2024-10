Queda de grua em Vila Nova de Gaia deixa família de quatro pessoas desalojada

Uma família de quatro pessoas ficou desalojada, em Vila Nova de Gaia, devido à queda de uma grua sobre um prédio residencial, indicou fonte da Câmara Municipal.

A ocorrência foi registada na Rua Pinto de Aguiar, em Mafamude, que faz a ligação entre a zona da Rasa e Santo Ovídio, cerca das 05:00, e deveu-se aos fortes ventos e precipitação que têm atingido as regiões Norte e Centro do país.

A grua dobrou e caiu sobre um prédio residencial, tendo atingido outros dois edifícios e uma casa devoluta.

Segundo a mesma fonte, o realojamento da família afetada está a ser tratado com o dono da obra à qual pertencia a grua que caiu.

Não há registo de feridos.

Esta foi uma das dezenas de ocorrências registadas neste concelho, onde cerca de meia centena de árvores caiu, obrigando ao encerramento de pelo menos uma escola primária e à circulação condicionada da Linha Amarela do metro na Avenida da República.

Fonte da câmara municipal indicou à Lusa que as atividades letivas na escola primária de Murracezes, em Grijó, foram suspensas devido à queda de uma árvore.

Uma árvore caiu também sobre um táxi numa artéria próxima do centro da cidade.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 desta quarta-feira 1.329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

Em declarações à agência Lusa, José Miranda, oficial de operações da ANEPC, adiantou à Lusa que, entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 desta quarta, foram registadas 1.329 ocorrências, mais de 77% foram quedas de árvores e no norte do continente.

“A região Norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento”, adiantou.

No Porto, a Escola Secundária Alexandre Herculano está encerrada durante toda a manhã desta quarta-feira devido à queda de três árvores no interior do recinto escolar, disse à Lusa fonte da autarquia.