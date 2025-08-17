Um morto e dois feridos em acidente entre duas motas em São Miguel - TVI

Um morto e dois feridos em acidente entre duas motas em São Miguel

  • Agência Lusa
  • Há 34 min
Polícia e INEM

O acidente ocorreu na via rápida, no sentido Ponta Delgada - Lagoa, na saída que dá acesso ao Pisão

Uma colisão entre duas motas na vila de Água de Pau, no concelho da Lagoa, na ilha açoriana de São Miguel, provocou uma vítima mortal e dois feridos, segundo fonte dos bombeiros.

A vítima mortal, um homem cujo óbito foi confirmado no local, era o condutor de um dos motociclos envolvidos no acidente, adiantou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, Tiago Santos.

Os feridos, um homem e uma mulher, foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, acrescentou.

O acidente ocorreu na via rápida, no sentido Ponta Delgada - Lagoa, na saída que dá acesso ao Pisão.

O alerta para a ocorrência foi dado para os bombeiros às 10:16 locais (mais uma hora em Lisboa).

As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.

“Foi-me dito que as duas motas seguiam no mesmo sentido. Terá havido qualquer coisa e terão embatido uma na outra e, depois, acabou por se dar o despiste das duas”, adiantou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo e de Ponta Delgada e também da PSP.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

E se lhe aparecessem 12€ por um gancho para malas na conta do restaurante?

Hoje às 10:47
1

Europa, e não só, ao lado de Zelensky na reunião com Trump. Presidente ucraniano vai a Washington com companhia

Hoje às 12:15
2
01:42

É suspeito de ser violador em série. Testemunhos, videovigilância e ADN levam à detenção de um homem em Sintra

Há 2h e 24min
3
01:55

Prepare-se para uma descida das temperaturas nos próximos dias

Há 2h e 37min
4
01:20

Cinco bombeiros feridos num acidente em Penedono, no distrito de Viseu

Há 3h e 9min
5
08:05

Uma noite nesta suite presidencial pode custar 3.500 euros. Conheça o Hotel Yeatman

Ontem às 21:24
6

Morreu Terence Stamp. Tinha 87 anos

Há 1h e 8min
7
02:07

"Os pedidos de ajuda são mesmo muitos". Época de verão aumenta o abandono de animais em Portugal

Há 2h e 30min
8
02:26

"Isto parece o terceiro mundo". Aldeias fazem vigília por causa dos incêndios na Lousã, Arganil e Sabugal

Há 3h e 15min
9
01:57

Pedro e Luís perderam tudo nos incêndios. Resta agora a solidariedade dos portugueses

Há 3h e 4min
10
01:25

Mar a 25 graus no Algarve atrai turistas e dá força à hotelaria

Há 3h e 19min
11
01:44

Incêndio consome capela e símbolos religiosos às vésperas da festa de verão

Ontem às 13:28
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:42

Suspeito de violador em série detido em Sintra

Há 2h e 24min

E se lhe aparecessem 12€ por um gancho para malas na conta do restaurante?

Hoje às 10:47
01:55

Prepare-se para uma descida das temperaturas

Há 2h e 37min
01:46

"Parecia um inferno". Cinco feridos continuam hospitalizados devido ao incêndio num lar de Mirandela

Há 2h e 41min

Homem detido depois de ter tentado matar a ex-companheira com cabo de uma forquilha

Hoje às 11:16
01:57

Pedro e Luís perderam tudo nos incêndios. Resta agora a solidariedade dos portugueses

Há 3h e 4min
02:07

"Os pedidos de ajuda são mesmo muitos". Época de verão aumenta o abandono de animais em Portugal

Há 2h e 30min
02:26

"Isto parece o terceiro mundo". Aldeias fazem vigília por causa dos incêndios na Lousã, Arganil e Sabugal

Há 3h e 15min
03:05

Madalena Casanova faz história: é a primeira portuguesa a qualificar-se para a Mini-Transat

Há 2h e 57min

Morreu Terence Stamp. Tinha 87 anos

Há 1h e 8min