Homem de 35 anos morre em despiste de mota em Felgueiras

Um homem de 35 anos morreu esta madrugada na sequência dum despiste de mota em Vila Cova da Lixa, no concelho de Felgueiras (Porto), indicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros da Lixa, Vítor Meireles, confirmou que a vítima de sexo masculino, e com 35 anos de idade, faleceu no local, depois de terem sido realizadas manobras de suporte básico de vida.

Fonte da GNR da Lixa acrescentou que a vítima residia em Amarante. O alerta do despiste de motociclo foi dado hoje às 04:17.

No local estiveram elementos dos Bombeiros da Lixa, da GNR, e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.