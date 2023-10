Despiste mortal no IP2 para dois adolescentes

Um jovem de 16 anos gravemente ferido num despiste de motociclo ocorrido hoje no IP2, no concelho de Évora, acabou por morrer no hospital, aumentando para duas as vítimas mortais do acidente, disse fonte da unidade hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para onde o ferido considerado grave foi transportado pelos bombeiros, revelou que a vítima “acabou por falecer” na unidade.

O alerta para o despiste do motociclo no Itinerário Principal 2 (IP2), concelho de Évora, foi dado aos bombeiros às 00:51, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central.

O sinistro, ocorrido por volta do quilómetro 281, no ramal de S. Manços do IP2, provocou logo no local uma vítima mortal, um jovem de 17 anos, enquanto o jovem de 16 ainda foi transportado com vida para o HESE, acabando por morrer.

O Comando Territorial de Évora da GNR, igualmente contactado pela Lusa, disse ter sido avisado do acidente, que se verificou no sentido Évora-S. Manços, às 00:40.

Para o local da ocorrência foram mobilizados meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do INEM que se encontra no HESE.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) de Évora da GNR também se deslocou ao local, para averiguações.

