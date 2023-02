Dois acidentes na Ponte D. Luís, com um total de sete viaturas envolvidas, provocaram esta quarta-feira sete feridos ligeiros e obrigaram ao corte da Estrada Nacional 114, que liga os concelhos de Santarém e de Almeirim, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, os acidentes ocorreram praticamente em simultâneo, cerca das 17:28, com uma distância de cerca de 60 metros, ambos no sentido Santarém/Almeirim.

Ao local acorreram um total de 37 operacionais e 16 viaturas, entre as quais a Viatura de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

Os sete feridos foram encaminhados para o HDS, disse a fonte.

No local estiveram as corporações de bombeiros de Almeirim, de Santarém (sapadores e voluntários), de Pernes, de Alpiarça e do Cartaxo, bem como elementos da GNR e da PSP, tendo as operações de socorro sido finalizadas cerca das 18:24.

A fonte adiantou que a EN 114, na ligação à ponte D. Luís, vai permanecer cortada em ambos os sentidos eunquanto durarem as operações de remoção das viaturas e limpeza da via, sendo a via alternativa a ponte Salgueiro Maia.