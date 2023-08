Homem com 27 anos morre em despiste de motociclo em Portimão

Um homem com 27 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do motociclo em que seguia na Estrada Nacional (EN) 125, no concelho de Portimão, distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente ocorreu por volta das 09:00, na ponte rodoviária de Portimão, sobre o rio Arade.

“Do despiste resultou a morte de um homem com 27 anos, condutor do motociclo”, notou a fonte.

De acordo com o comando, para as operações de assistência e socorro “foi necessário cortar o trânsito rodoviário durante mais de uma hora, tendo sido já restabelecida a circulação”.

No local estiveram 28 elementos dos Bombeiros de Portimão, da Guarda Nacional Republicana, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da empresa concessionária Rotas do Algarve Litoral.