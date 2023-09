Dezenas de pessoas unem forças para empurrar autocarro e libertar idoso em Bilbao

Dezenas de pessoas uniram-se para empurrar um autocarro de forma a libertar um idoso, que estava preso entre a viatura e o passeio. Aconteceu em Bilbao, Espanha.

Apesar do aparato, a vítima, que foi avaliada pelos serviços de saúde, não ficou ferida, escreve o El Mundo. Ainda assim, terá sido transferida para o hospital de Basurto.

As autoridades investigam as circunstâncias do incidente, uma vez que o homem não terá sido atropelado pelo autocarro.

Segundo o jornal Deia, acredita-se que o homem terá tropeçado e colocado o pé entre a calçada e o autocarro, que estava um pouco afastado por estar numa curva. Ao cair, o idoso terá ficado preso entre o passeio e o veículo.

Prontamente, alguns homens começaram a empurrar o autocarro, juntando-se logo depois mais algumas dezenas de pessoas, para conseguirem libertar o homem.