Ultraleve com dois ocupantes cai no concelho de Ponte de Sor

Um avião ultraleve, com dois ocupantes a bordo, caiu nesta sexta-feira junto à barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, estando as vítimas a ser avaliadas, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente aéreo foi dado às autoridades às 11:06.

As operações de socorro mobilizam um total de 15 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Sor, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Contactada pela Lusa, a diretora do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Sandra Catarino, referiu que a aeronave acidentada não está relacionada com a atividade desta infraestrutura e que se tratava de “um voo privado”.

“Não está relacionado nem com atividade nem com o programa da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit e não condiciona as atividades aéreas planeadas para o fim de semana”, acrescentou.

O acidente ocorreu a poucos quilómetros do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, onde decorre, até domingo, o Portugal Air Summit.