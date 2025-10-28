Homem de 25 anos morre em queda durante trabalhos num poço em Sátão - TVI

Homem de 25 anos morre em queda durante trabalhos num poço em Sátão

  • Agência Lusa
  • Há 52 min
Pai da vítima mortal sofre ferimentos ligeiros

Um homem de 25 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda aquando da realização de trabalhos num poço, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão, Carlos Sousa.

“À chegada da nossa primeira equipa deparamo-nos com um indivíduo do sexo masculino parcialmente soterrado num poço e procedemos a todos os trabalhos de estabilização da vítima”, indicou Carlos Sousa.

O comandante disse que à chegada da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), “o médico acabou por declarar o óbito no local”. A vítima mortal, disse, é um “indivíduo de 25 anos que andava a trabalhar num poço”.

Segundo adiantou à agência Lusa, houve também uma vítima ligeira a registar, que “é o pai [da vítima mortal], que precisou de ser transportado ao hospital, para receber cuidados médicos, tendo em conta os problemas cardíacos de que sofre e o [seu] estado de choque” do senhor.

“Também foi chamado ao local o psicólogo do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e do Município de Sátão, assim como a equipa da proteção civil municipal”, acrescentou o comandante, Carlos Sousa.

A ocorrência deu-se na localidade de Vila Boa, no concelho de Sátão, distrito de Viseu.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 16:14 e no local estiveram 13 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Sátão, do INEM, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Câmara Municipal de Sátão.

