O trânsito na Autoestrada 24 (A24) em Mamouros, Castro Daire, está condicionada nos dois sentidos “pelo menos” até sexta-feira, depois do despiste, na quarta-feira, de um veículo de mercadorias, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da GNR.

“Após a remoção de todos os troncos e do próprio veículo de mercadorias, os trabalhos incidem agora na reposição do separador central, uma vez que o despiste o tinha derrubado”, esclareceu fonte do Comando Territorial da GNR em Viseu.

O tenente-coronel Adriano Resende adiantou ainda, à agência Lusa, que a circulação se faz “numa só faixa de rodagem, do lado direito, em ambos os sentidos, já que os trabalhos estão a ser efetuados no meio”, no separador central da A24.

A via, que liga Viseu a Vila Real, esteve cortada ao tráfego desde esta quarta-feira, pelas 14:38, na sequência do despiste de uma viatura pesada de mercadorias, que transportava madeira, ao quilómetro 137, na zona de Mamouros, no concelho de Castro Daire (distrito de Viseu).

Após o acidente, que provocou um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Viseu, a A24 ficou cortada ao trânsito no sentido sul-norte e condicionada no sentido oposto.

“A circulação nos dois sentidos começou a ser feita na madrugada de esta quinta-feira, mas, devido aos trabalhos que decorrem, está condicionada à faixa da direita, o que deverá acontecer, pelo menos, até amanhã [sexta-feira] de manhã”, adiantou.