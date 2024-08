Casal de 23 anos morre em acidente na EN261 no concelho de Grândola

Dois mortos e três feridos graves no acidente entre Carvalhal e Tróia

Um homem e uma mulher de 23 anos são as vítimas mortais do acidente rodoviário ocorrido esta quinta-feira no concelho de Grândola, na Estrada Nacional 261 (EN261), que provocou também três feridos graves, revelou a proteção civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que dois dos feridos são homens, de 25 e 32 anos, havendo ainda uma mulher de 22 anos com ferimentos.

Dois dos feridos graves foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Já o outro ferido grave, continuou a fonte, foi helitransportado para o Hospital de Garcia de Orta, em Almada, igualmente no distrito de Setúbal, mas “vai ser levado de ambulância para o Hospital de São José”, em Lisboa.

Os corpos das duas vítimas mortais resultantes do acidente, que envolveu uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, foram levados para os serviços de medicina legal do HLA, acrescentou a mesma fonte do comando sub-regional.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 05:33, ocorreu em Brejos da Carregueira, ao quilómetro sete da EN261, estrada que liga Carvalhal e Tróia, e cortou o trânsito em ambos os sentidos naquela zona, disse também à agência Lusa fonte da GNR.

Pelas 09:10, a circulação rodoviária na estrada ainda se encontrava interrompida nos dois sentidos, para permitir a realização de averiguações pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR, disse a Proteção Civil.

O sinistro mobilizou um total de 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica.