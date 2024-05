Colisão entre dois carros provoca um morto e um ferido em Évora

Condutor nervoso e com "comportamento suspeito" apanhado com mais de 10.000 doses de droga em operação STOP

Um homem de 27 anos morreu na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida, na quarta-feira à noite, na Estrada Nacional 114 (EN114), perto de Évora, informaram esta quinta-feira fontes da Proteção Civil e da PSP.

A fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou à agência Lusa que o homem ainda foi transportado com vida para as urgências do hospital da cidade alentejana, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Além da vítima mortal, adiantou à Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, uma outra pessoa, cuja idade e género as fontes não souberam precisar, teve de ser assistida no local.

Segundo a Proteção Civil, o acidente, para o qual foi dado o alerta às 23:19 de quarta-feira, ocorreu ao quilómetro 185 da EN114, junto a uma zona conhecida como Barraca de Pau, perto de Évora.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, a PSP, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação.