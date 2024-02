Colisão entre ligeiro de passageiros e pesado provoca um morto e um ferido grave em Viana do Alentejo

Voo para as Caraíbas desviado para os Açores por causa de um passageiro. Homem tinha droga no organismo

Uma mulher de 84 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, em Viana do Alentejo (Évora), indicaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse à agência Lusa que na sequência do acidente registou-se também um ferido grave.

A mesma fonte indicou que o alerta para o acidente, na Estrada Regional (ER) 254, ao quilómetro 75, foi dado pelas 14:55.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa que a vítima mortal era ocupante do veículo ligeiro, tendo o condutor dessa viatura, um homem de 87 anos, sofrido ferimentos graves.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, nas operações de socorro estiveram envolvidos 16 operacionais, entre os quais elementos da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por seis viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Évora.