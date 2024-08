Colisão entre três veículos faz cinco feridos - quatro graves e um ligeiro - e corta trânsito na EN370

A Estrada Nacional 370 (EN370) está cortada na zona de Graça do Divor, concelho de Évora, devido a uma colisão ocorrida esta segunda-feira de manhã entre três veículos, com cinco feridos, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou à agência Lusa que o acidente envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros e um trator, causando “quatro feridos graves e um ligeiro”.

O sinistro, para o qual foi dado alerta às autoridades às 08:22, aconteceu ao quilómetro 72 da EN370, que faz a ligação Évora-Arraiolos.

O trânsito está cortado em ambos os sentidos da via nessa zona, em Graça do Divor, disse a mesma fonte, tendo o Comando Territorial de Évora da GNR confirmado à Lusa que a circulação rodoviária está interrompida “na zona do cruzamento de Valeira”.

Por volta das 09:10, as vítimas do acidente ainda se encontravam no local, acrescentou a fonte da Proteção Civil.

Foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica, com uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), e Infraestruturas de Portugal.