Despiste de um veículo de mercadorias faz um morto em Castelo de Paiva

O condutor de um veículo de mercadorias morreu esta segunda-feira em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, na sequência de um acidente de viação, segundo a proteção civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, o veículo conduzido pela vítima ter-se-à despistado, cerca das 08:53, no lugar da Portela, na localidade de Raiva, embatendo noutra viatura que estava parada numa estrada municipal.

O óbito foi declarado no local pelos meios de socorro ativados para a ocorrência.