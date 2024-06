Despite de motociclo faz um morto em Camarate

Um homem de 41 anos morreu esta terça-feira em Camarate, concelho de Loures, na sequência de um despiste no motociclo em que seguia e que embateu contra uma viatura, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que o motociclista, um homem de 41 anos, despistou-se e embateu numa viatura que seguia em sentido contrário.

O óbito foi declarado no local, acrescentou.

O alerta para o acidente em Camarate, concelho de Loures, foi dado pelas 21:30.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Camarate, do INEM e da PSP, num total de 16 operacionais apoiados por sete viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).