IC33 em Grândola reabre após colisão que fez 10 feridos, dois graves - TVI

IC33 em Grândola reabre após colisão que fez 10 feridos, dois graves

  • Agência Lusa
  • Há 3h e 13min
Acidente no IP6

Um dos feridos foi transportado de helicóptero para Lisboa

O trânsito no Itinerário Complementar 33 (IC33) na zona de Grândola, distrito de Setúbal, foi retomado às 18:24, quase duas horas depois de uma colisão rodoviária que causou dez feridos, dois dos quais em estado grave.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que, às 19:00, a circulação rodoviária já tinha sido retomada, efetuando-se de forma alternada por apenas uma das faixas.

Segundo a mesma fonte, o acidente envolvendo quatro automóveis, para o qual foi dado alerta às 16:34, ocorreu ao quilómetro 43,5 do IC33, na zona de Grândola.

Do sinistro, adiantou a fonte da Proteção Civil, resultaram dez feridos, dois dos quais em estado grave.

Um dos dois feridos graves foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, enquanto o outro foi levado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, referiu.

De acordo com a fonte, alguns dos oito feridos ligeiros também foram transportados para o HLA e outros para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Alcácer do Sal.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola, Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André, Sines e Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 38 operacionais, apoiados por 17 veículos e um helicóptero.

Entre os meios no local, contaram-se a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Santiago do Cacém, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Alcácer do Sal e o helicóptero INEM sediado em Évora.

Vários feridos em colisão que corta IC33 em Grândola

