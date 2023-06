Acidente com trator agrícola provoca um morto em Vale de Cambra

Um acidente com um trator agrícola provocou hoje um morto em Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu que o incidente ocorreu pelas 20:00 e provocou uma vítima mortal, num acidente com um trator agrícola.

O óbito foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

A Lusa procurou junto dos bombeiros locais e do comando territorial da GNR de Aveiro apurar o género e a idade da vítima, mas não foi possível obter a informação.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Vale de Cambra, do INEM e da GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, ainda de acordo com a Proteção Civil.