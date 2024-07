Acidente com trator provoca ferido grave em São João da Pesqueira

Um homem com cerca de 50 anos ficou esta quarta-feira gravemente ferido na sequência de um acidente com um trator em Soutelo do Douro, no concelho de São João Pesqueira, disse fonte do Comando sub-regional do Douro.

A mesma fonte disse à agência Lusa que, pouco depois das 09:00, foi dado o alerta para o capotamento de um trator numa vinha de Soutelo do Douro (distrito de Viseu).

O homem foi avaliado no local e posteriormente transportado de helicóptero para o hospital de Vila Real.

Estiveram nesta ocorrência duas dezenas de operacionais, com quatro viaturas e o helicópero, dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.