Dois mortos e três feridos em colisão fatal entre três veículos pesados e um ligeiro na EN10, em Samora Correia

Acidente com trator agrícola provoca um morto em Vale de Cambra

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas numa colisão que envolveu três veículos pesados e um ligeiro na Estrada Nacional 10 em Samora Correia, Benavente, que pelas 09:00 ainda estava cortada ao trânsito, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a colisão ocorreu na localidade de Moita do Ourives, em Samora Correia, e o alerta para o acidente foi recebido pelas 04:45.

Às 09:00, a EN10 ainda estava cortada ao trânsito nos dois sentidos.

No local do acidente estiveram 11 veículos e 29 operacionais dos bombeiros de Samora Correia e de Benavente, GNR, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e elementos da Infraestruturas de Portugal.