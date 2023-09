Philip caiu de uma ponte quando seguia as indicações do Maps. A família processou a Google

A família de um norte-americano, que morreu afogado ao cair de uma ponte que estava danificada, está a processar a Google, por negligência. Os advogados alegam que a gigante tecnológica sabia que a ponte em questão tinha desabado e não atualizou os seus mapas.

O acidente aconteceu em Hickory, Carolina do Norte, a 30 de setembro de 2022. Philip Paxson regressava a casa, depois da festa de aniversário de uma das filhas, que se tinha realizado na casa de um casal amigo. A mulher e as crianças seguiram viagem mais cedo e o homem ficou para trás para ajudar a limpar.

A família tinha-se mudado da Florida para a Carolina do Norte há muito pouco tempo, pelo que Philip Paxson não conhecia bem a zona.

"Como não estava familiarizado com as estradas locais, ele confiou no Google Maps, esperando que o encaminhasse com segurança para casa, para a sua esposa e filhas", apontam os advogados da família, prosseguindo: "Tragicamente, enquanto conduzia com cautela na escuridão e na chuva, ele seguiu as instruções desatualizadas do Google para o que sua família descobriu mais tarde ser chamada, há quase uma década, 'Ponte para lugar nenhum'".

A viatura de Philip Paxson caiu de uma altura de cerca de seis metros e ficou parcialmente submersa. O homem afogou-se.

A ponte desabou em 2013. Durante anos, "os residentes de Hickory pediram que a estrada fosse arranjada ou devidamente barricada, antes que alguém ficasse ferido ou morresse", informam os advogados.

Os representantes legais da família Paxson descobriram que o Google Maps direcionou vários automobilistas para a ponte, apesar das reclamações que recebeu a exigir que corrigisse os mapas e marcasse "a estrada como fechada".

Alicia Paxson, mulher de Philip, diz ter dificuldades para explicar às filhas o que aconteceu ao marido porque ela própria, como adulta, ainda não consegue "entender como os responsáveis ​​pelas direções do GPS e pela ponte puderam agir com tão pouca consideração pela vida humana".

Um representante da Google, citado pela AP, apresentou as condolências à família e disse que a empresa está a analisar o caso.