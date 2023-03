O cantor de sertanejo Luiz Carlos da Penha, artisticamente conhecido como Matheus, morreu atropelado por um condutor alcoolizado, nesta quarta-feira, em Valinhos, São Paulo, no Brasil. O acidente ocorreu no momento em que viajava de carro para o Rio de Janeiro, acompanhado pelo sogro, Marcus William Ribera Vasques, de 61 anos, que também perdeu a vida na sequência do acidente.

O artista de 43 anos tinha celebrado, uma semana antes, os seis anos de união com a sua esposa, com quem teve dois filhos - Cauã e Guilherme.

Segundo o site de notícias brasileiro G1, no dia do acidente estava acompanhado pela mulher, pelo sogro, pela sogra e uma amiga - iam em direção ao Rio de Janeiro, onde a mulher pretendia tirar o visto para viajar para os Estados Unidos.

A certa altura, interromperam a viagem para que o sogro assumisse o volante. Foi nesse instante que um condutor de um Volkswagen Virtus, e que mais tarde se veio a comprovar estar alcoolizado, os abalroou. De acordo com a polícia, o autor do crime adormeceu durante a sua condução e o veículo invadiu a faixa contrária, causando o atropelamento de ambos. Enquanto a morte de Matheus foi declarada no local, o sogro ainda foi registado como ferido grave e só depois acabou por não resistir.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Matheus, ocorrido nesta quarta-feira, 29 de março. Grande colega, companheiro e amigo que, com um sorriso cativante, animou diversos momentos de nossas vidas", pode-se ler numa publicação de Instagram da dupla de sertanejo Zé Henrique e Matheus.



A dupla Zé Henrique & Matheus ainda agora estava a começar. Segundo o site Gshow, o percurso em conjunto dos dois artistas iniciou neste ano, com o lançamento do seu trabalho em janeiro e a gravação do primeiro DVD em fevereiro. Anteriormente, o cantor já tinha feito parte da dupla Matheus&Conrado, em 2016.