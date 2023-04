Um autocarro despistou-se na manhã desta terça-feira na Via do Infante, na zona de Alcantarilha, no sentido Faro-Lagos, deixando seis pessoas feridas, já todas estabilizadas e encaminhadas para unidades de saúde locais, segundo a CNN Portugal apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e Proteção Civil.

Segundo as autoridades, o alerta inicial foi dado às 9h41, dando conta de um incêndio num veículo ligeiro na A22, com uma vítima no seu interior. Ao chegar ao terreno, pelas 9h51, as equipas de socorro depararam-se com o despiste de um veículo pesado de passageiros. As causas do acidente não são, ainda, conhecidas.

Para o local foram mobilizados 39 operacionais e 17 veículos, dos bombeiros, INEM, Concessionária Via do Infante e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Atualmente, a circulação decorre apenas por uma via.