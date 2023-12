Cobras, cocó ou armas estranhas. Estas viagens de avião foram um pesadelo em 2023

Há uma razão para muitos de nós suportarmos regularmente lugares apertados, malas atrasadas, longas filas de segurança e mau feitio: a possibilidade de viajar de avião pelo mundo é um milagre diário que não deve ser tomado como garantido.

Estima-se que 34,4 milhões de voos tenham descolado este ano e a maioria deles decorreu sem problemas. Mas aqui estão alguns que não correram tão bem:

Quem fez esta mala?

Já todos devíamos saber o que fazer: nada de objetos inflamáveis, nada de lâminas compridas, nada de líquidos com mais de 100 mililitros. No entanto, continua a haver passageiros que desrespeitam as regras de bagagem de mão e de bagagem registada - alguns de forma mais extravagante do que outros.

Porquê ser apanhado com uma faca normal ou uma arma de fogo quando se pode ser detido com um taco de shillelagh irlandês (uma espécie de bengala) ou uma "palhinha de vampiro" multiusos para defesa pessoal? Ou, no que se refere ao armamento mais espetacular, houve uma mulher americana que foi detida em Sydney com uma pistola não declarada, banhada a ouro de 24 quilates, na bagagem.

So we had to Google what, exactly, a shillelagh is, but we know that anything that’s made with the intent to bludgeon someone else is not allowed as a carry-on item. Great job our team at @iflyBoise for finding this item last month. #ProhibitedItemsWeek https://t.co/OlCIdqzPa4 — TSA (@TSA) April 19, 2023

O contrabando de matérias animais, vivas ou não, é outro obstáculo óbvio. No entanto, caracóis gigantes africanos e o crânio de um golfinho foram alguns dos artigos confiscados no Aeroporto Metropolitano de Detroit este ano, enquanto a alfândega apreendeu uma caixa de cocó de girafa num aeroporto do Minnesota.

Mas o maior erro de bagagem de mão do ano aconteceu logo no início de janeiro: por favor, nunca coloque uma jiboia de um metro e meio na sua bagagem de mão; é realmente muito apertado.

Problemas antes da descolagem

Verifique sempre se tem tudo o que precisa antes de partir para uma viagem. Para os pais, isso significa não abandonar o bebé no balcão de check-in, como fez um casal em Telavive, Israel, em fevereiro. E para a tripulação, normalmente significa não deixar os passageiros na pista a ver o avião descolar, como aconteceu em Bengalaru, na Índia, ou descolar com passageiros mas sem bagagem registada, como foi o caso em Zurique, na Suíça.

No entanto, se o atraso em terra for suficientemente grande, a sorte pode ocasionalmente mudar para melhor. Em junho, um homem da Carolina do Norte esperou 18 horas e acabou por ficar com um avião inteiro só para si.

Por favor, permaneçam sentados

Os incidentes com passageiros indisciplinados nos Estados Unidos foram mais frequentes em 2023 do que antes da covid, de acordo com a Administração Federal de Aviação, embora tenham diminuído em relação ao pico de 2021.

Alguns foram expulsos antes mesmo de o avião deixar o solo, como o passageiro da Delta que abriu uma porta e deslizou pelo escorrega da saída de emergência no Aeroporto Internacional de Los Angeles, e os homens que deixaram um avião da Southwest antes da descolagem após uma briga em Dallas, Texas. Em maio, uma mulher foi retirada de um voo da Frontier Airlines em Denver, Colorado, depois de ter agredido uma hospedeira com um intercomunicador. Em novembro, um passageiro da Southwest teve de ser imobilizado por funcionários do aeroporto depois de ter aberto uma saída de emergência e saído do avião quando este ainda estava na porta de embarque.

As coisas também não correram bem quando os aviões entraram no ar. Voos de França para o Michigan, do Michigan para a Florida, da Florida para Washington, DC, e de Sydney para Kuala Lumpur foram todos forçados a ser desviados ou a dar meia volta a meio do voo devido a passageiros perturbadores a bordo.

Alguns incidentes foram particularmente alarmantes. Em março, um homem do Massachusetts foi detido por alegadamente ter tentado esfaquear uma hospedeira de bordo com uma colher de metal partida durante um voo, depois de ter tentado abrir uma porta de saída de emergência. E na Coreia do Sul, em maio, um homem conseguiu abrir a porta de emergência mesmo antes da aterragem, fazendo com que o vento entrasse na cabina e atingisse os passageiros a bordo aterrorizados. O homem de 19 anos, que disse à polícia que "queria sair rapidamente do avião", acusou mais tarde um teste positivo de drogas.

Encontros com animais

Todos nós já sofremos atrasos nos voos, mas é raro que sejam causados por uma fuga de um urso no porão de carga, como aconteceu no Dubai, ou por um enxame de abelhas, que atrasou um voo Houston-Atlanta durante três horas.

Em novembro, um Boeing 747 com destino à Bélgica foi obrigado a voltar para trás depois de um cavalo se ter escapado a bordo e, em abril, a colisão com aves esteve ligada a um incêndio num avião da American Airlines. No entanto, o prémio de bravura de 2023 tem de ir para o piloto sul-africano Rudolf Erasmus, que aterrou em segurança o seu pequeno avião depois de sentir uma cobra clandestina venenosa a deslizar sobre o seu corpo em pleno voo.

Emergências médicas

Em 2023, houve - desculpem a expressão - uma série surpreendente de incidentes relacionados com dejetos humanos em aviões.

Em junho, o passageiro Habib Battah recebeu toalhetes húmidos para lidar com o sangue e os excrementos na zona dos pés do seu lugar num voo da Air France de Paris para Toronto.

Depois, no final de agosto, dois passageiros de um voo da Air Canada de Las Vegas para Montreal foram obrigados a sentar-se em lugares ainda encharcados de vómito de um voo anterior. Pouco mais de uma semana depois, um voo da Delta de Atlanta para Barcelona foi obrigado a dar meia volta depois de um passageiro ter tido diarreia "durante todo o voo".

Para completar esta incrível série, um voo da easyJet da ilha espanhola de Tenerife para Londres Gatwick, que já tinha sofrido um atraso de várias horas, foi cancelado depois de alguém ter aparentemente defecado no chão da casa de banho do avião. "Foi uma experiência muito desconfortável", disse um passageiro à CNN.

Também este ano se registaram mais emergências de saúde de vida ou morte. Em março, um piloto de folga de um voo da Southwest Airlines entre Ohio e Las Vegas interveio para ajudar depois de um dos pilotos de serviço ter necessitado de cuidados médicos a meio do voo. E em julho, um passageiro assumiu os controlos e fez aterrar de emergência um pequeno avião no aeroporto de Martha's Vineyard depois de o piloto ter sofrido um problema de saúde, segundo as autoridades.

Contratempos e desventuras

É sempre um mau dia quando se fica trancado fora de casa, especialmente quando se é piloto e isso significa rastejar pela janela do cockpit depois de um cliente ter fechado acidentalmente a porta da cabine de pilotagem. Um passageiro que tirou fotografias do incidente em maio aplaudiu o piloto por ter ido "mais além".

Em março, dois pilotos da companhia aérea indiana de baixo custo Spicejet foram suspensos depois de terem bebido bebidas quentes e comido bolos dentro da cabina de pilotagem - uma pausa para café que poderia ter tido consequências desastrosas se algo fosse derramado.

Em novembro, um avião descolou de um aeroporto de Londres com duas janelas em falta. Os danos foram inicialmente ignorados pela tripulação e o avião atingiu pelo menos quatro mil metros de altitude antes de dar meia volta.

A batalha pela acessibilidade

A maior parte de nós dá por garantidas as viagens aéreas sem problemas, mas para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, as viagens de avião infelizes são uma ocorrência demasiado comum. Embora estejam a ser feitos progressos, ainda estamos longe de conseguir que todos os clientes tenham o serviço que merecem.

Em novembro, a Air Canada pediu desculpa aos clientes com deficiência que não foram atendidos com um "serviço conveniente e consistente", depois de um passageiro que utiliza uma cadeira de rodas ter sido notícia em todo o mundo após ter partilhado a sua experiência de se arrastar para fora de um voo.

De acordo com a organização sem fins lucrativos Paralyzed Veterans of America, mais de 31 cadeiras de rodas foram danificadas, atrasadas ou perdidas todos os dias por trabalhadores de companhias aéreas entre 2019 e 2022. Este aparente desrespeito por ferramentas essenciais de mobilidade foi testemunhado por um vídeo viral de novembro que mostra um carregador de bagagem a enviar a cadeira de rodas de um passageiro para deslizar por uma rampa de ponte a jato, onde ela vira e bate no pátio do aeroporto. A American Airlines disse que estava a analisar as imagens.

Os viajantes de tamanho grande também se queixaram das políticas "discriminatórias" e confusas das companhias aéreas em matéria de lugares, que muitas vezes fazem com que os clientes "paguem duas vezes pela mesma experiência" que os outros viajantes. O assunto tornou-se um tema quente na Internet em dezembro, depois de vídeos virais do TikTok terem chamado a atenção para a generosa política de longa data da Southwest Airlines relativa ao "cliente de tamanho" para os passageiros que não cabem confortavelmente nos atuais lugares estreitos das companhias aéreas.