PJ detém em São Miguel homem por alegado abuso sexual de dois irmãos menores

Um homem foi detido, em São Miguel, nos Açores, por suspeita de abuso sexual de dois irmãos menores, tendo recebido como medida de coação a permanência na habitação, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado de imprensa, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ explica que o arguido se aproveitou da relação de vizinhança que mantinha com as vítimas, dois irmãos, com 11 e 13 anos.

O homem terá "de forma astuciosa" encaminhado as vítimas para a sua residência, onde exibiu vídeos de teor pornográfico ao rapaz de 11 anos e praticou atos sexuais de relevo com o de 13 anos, adianta a PJ.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no final mês de junho na ilha de São Miguel, sendo o homem suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças.

O detido, com 56 anos, foi sujeito a interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, localizada fora da área de residência das vítimas, informa ainda a PJ.