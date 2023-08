Polaco salvo de veleiro nos Açores após entrar em paragem cardiorrespiratória

Um homem de 58 anos, de nacionalidade polaca, foi resgatado este sábado, após ter entrado em paragem cardiorrespiratória, a bordo de um veleiro, a cerca de cinco milhas náuticas a sudoeste de Angra do Heroísmo, nos Açores.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido por volta as 13:45, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, para a existência de um homem, o skipper do veleiro, que estaria em paragem cardiorrespiratória.

“Foram de imediato ativados para o local, tripulantes da Estação Salva-vidas de Angra do Heroísmo e elementos da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo”, refere a nota.

À chegada ao local, o homem já se encontrava “inconsciente”, tendo sido transportado para a marina de Angra do Heroísmo, onde já estavam elementos do Suporte Imediato de Vida (SIV) e dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, que o assistiram e transportaram para uma unidade hospitalar.

No veleiro seguiam também mais cinco pessoas que, por questões de segurança para os tripulantes e para a navegação, foram auxiliados por elementos da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo, operando uma lancha de pilotos da Portos dos Açores e efetuando o reboque até à marina de Angra.

O comandante local da Polícia Marítima e capitão do porto de Angra do Heroísmo coordenou a ação de salvamento e o comando local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo tomou conta da ocorrência.