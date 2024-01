"Parece a casa dos deuses": CNN inclui duas ilhas portuguesas entre as melhores da Europa para fugir de toda a gente

As melhores ilhas da Europa para ficar longe de quase toda a gente

por Terry Ward, CNN



Desde os lendários locais de vida noturna até aos postos avançados vulcânicos longe do continente, a Europa tem ilhas em abundância. Mas para cada Mykonos, Ibiza ou Santorini há um lugar menos conhecido e igualmente encantador para onde se pode escapar das multidões e aproximar-se da natureza.

Aqui estão algumas das melhores ilhas da Europa para fugir de quase toda a gente



Schiermonnikoog, Países Baixos

Os Países Baixos são mais conhecidos pelos canais, diques e ilhas tropicais das Caraíbas holandesas, como Bonaire e Curaçao, do que pelas ilhas de areia ao longo da costa do Mar do Norte. Mas uma das escapadelas insulares mais pacíficas da Europa aguarda-o em Schiermonnikoog, nas Ilhas Frísias Ocidentais, situadas ao largo da costa norte dos Países Baixos, numa enseada pouco profunda do Mar do Norte chamada Mar de Wadden.

Com apenas 950 habitantes e uma única cidade, Schier, como os habitantes locais chamam à sua ilha, é essencialmente um parque nacional coberto de dunas e florestas e com algumas das praias mais imaculadas da Europa.

"Além da beleza da natureza e da sua imensidão, não há muito para fazer na ilha. E é precisamente esse o seu encanto", diz Annemarieke Romeijn, que tem uma casa de férias em Schiermonnikoog e que a visita desde sempre.

Só os residentes estão autorizados a conduzir carros na ilha, à qual se chega a partir da aldeia holandesa de Lauwersoog, no continente, apanhando um ferry de 45 minutos. Uma vez lá, os visitantes podem passar o seu tempo à procura de pedaços de âmbar que deram à costa nas vastas praias de areia branca da ilha, ter aulas de kitesurf ao longo de bancos de areia naturais e andar de bicicleta e caminhar pelos quilómetros de trilhos solitários da ilha.

Heimaey, Vestmannaeyjar, Islândia

Lar de mais papagaios-do-mar do que pessoas, a ilha de Heimaey, em Vestmannaeyjar (Ilhas Westman), na costa sul da Islândia, parece saída diretamente de um livro de histórias, com falésias verde-esmeralda salpicadas de ovelhas, uma praia de areia preta e grutas marinhas que se erguem da sua costa acidentada.

"Só a vista ao entrar em Heimaey deixa-nos sem fôlego", diz Eyrún Aníta Gylfadóttir, do Hotel Ranga, um hotel na Islândia continental que envia regularmente os hóspedes em viagens de um dia de ferry para as Ilhas Westman, uma travessia de 40 minutos. "O porto está rodeado por altas falésias e alberga aves marinhas de vários tipos, como papagaios-do-mar, ganso-patola do norte, fulmar do norte e cagarra."

Uma erupção vulcânica cataclísmica em Heimaey, em 1973, cobriu a área com 200 milhões de toneladas de cinzas e lava, mas milagrosamente apenas foi registada uma morte. Atualmente, reina a paz absoluta, com trilhos solitários para explorar e vastas vistas sobre o oceano.

Apenas cerca de 4.500 pessoas partilham Vestmannaeyjar com quase um milhão de casais de papagaios-do-mar - que constituem a maior colónia do planeta de papagaios-do-mar do Atlântico. Durante a época de reprodução, entre abril e o final do verão, as aves saltam das falésias e transportam peixes para as suas crias em tocas nas falésias.

Ilha das Flores, Açores, Portugal

Uma das ilhas mais remotas de um arquipélago já de si remoto, a Ilha das Flores, na parte mais ocidental dos Açores, é o sonho de qualquer amante da natureza.

Lagos de crateras de um azul profundo, encostas verdejantes, vales escarpados, cascatas e fontes termais ferventes estão entre as paisagens de outro mundo na ilha vulcânica de 55 quilómetros quadrados, onde vivem cerca de 3.400 pessoas e onde se pode chegar através de voos a partir de outras ilhas açorianas.

"Nesta ilha tem-se a sensação de estar noutro mundo. Não há poluição, não há stress, não há barulho", diz Gabriela Silva, 69 anos, que nasceu nas Flores e ainda vive na ilha, perto de um Airbnb que aluga a hóspedes. "O mar à volta é muito limpo, de um azul profundo, e é possível mergulhar e sentir a sensação de estar na casa dos deuses."

Um dos sítios mais mágicos das Flores é a Rocha dos Bordões, uma formação geológica de colunas de basalto cobertas de vegetação que parece o cenário de um filme de dinossauros.

Com apenas 26 quartos, o Hotel das Flores é o maior hotel da ilha, localizado na principal cidade portuária, Santa Cruz das Flores. Os alugueres para férias estão espalhados por toda a ilha.

Naustholmen, Noruega

Os visitantes têm de voar para Bodø, no norte da Noruega, e depois continuar para norte de barco para chegar a esta ilha privada, propriedade da aventureira norueguesa Randi Skaug, a primeira mulher norueguesa a escalar o Monte Evereste.

Os hóspedes de Naustholmen ficam alojados em quartos espalhados por três casas na ilha e passam os dias a andar de caiaque em praias de areia branca banhadas por águas azuis profundas ou a fazer caminhadas nos picos próximos para ver as ilhas Lofoten a norte. Também podem simplesmente baloiçar numa rede (ou até mesmo passar a noite ao ar livre numa) e não fazer nada, rodeados pelo silêncio e pela beleza deste lugar remoto.

"Almoçar à lareira numa praia, fazer caminhadas pela espetacular Travessia de Nordskot ou ouvir um miniconcerto numa gruta local", diz Torunn Tronsvang, CEO da empresa de viagens Up Norway. "Este é um lugar que dará energia e inspiração."

Ilha de Tiree, Escócia

Basta olhar para as águas azul-turquesa e safira profundas e para as ondas perfeitas que rolam nas suas costas para perceber por que razão a ilha de Tiree é por vezes referida como o Havai do Norte.

A ilha mais ocidental do arquipélago das Hébridas Interiores, ao largo da costa oeste da Escócia continental, Tiree, com 19,3 quilómetros de comprimento, é conhecida pelo seu clima ameno, ar puro e belas praias de areia branca que podiam facilmente ser confundidas com as Caraíbas em fotografias (mas as temperaturas da água em agosto rondam os 14ºC).

Os surfistas intrépidos conhecem Tiree pelas suas praias desertas, e o Reef Inn, com oito quartos, serve o público que anda de prancha. O Festival de Música de Tiree, que se realiza todos os anos em julho, atrai cerca de 2.000 pessoas para uma extravagância de música folclórica escocesa, mas na maior parte das vezes terá só para si os trilhos da ilha, na sua maioria planos, para caminhadas e ciclismo e os seus 46 quilómetros de praias deslumbrantes. Os visitantes chegam a Tiree através de viagens de ferry de quatro horas a partir de Oban ou de voos de Oban ou Glasgow pela Loganair.

Arquipélago das Berlengas, Portugal

Um dos destinos insulares mais surpreendentes de Portugal aguarda os visitantes que chegam de barco para passeios de um dia ou para acampar durante a noite no arquipélago das Berlengas, três grupos de ilhas maioritariamente desabitadas dentro da Reserva da Biosfera das Berlengas, classificada pela UNESCO.

A cerca de 9,5 quilómetros da costa da cidade de Peniche, em Portugal continental, o arquipélago é mais conhecido pelo Forte de São João Batista, uma fortaleza que remonta ao século XVI e que tem uma presença imponente no topo de um afloramento rochoso nas Berlengas Grandes, a maior ilha da cadeia. Durante o verão é possível reservar quartos na estalagem do forte para pernoitar.

As Berlengas Grandes têm parques de campismo abertos durante o verão, onde os visitantes podem passar a noite e sentir-se sozinhos sob a Via Láctea.

"A paisagem é árida mas bonita e a visão do Oceano Atlântico a bater à volta das ilhas é impressionante", diz Arlindo Serrão, da Portugal Dive. Diz que o arquipélago é um dos melhores locais para mergulho em Portugal, graças às correntes únicas e a um clima influenciado pelo Oceano Atlântico e pelo Mediterrâneo.

A mola-mola (peixe-lua oceânico) pode por vezes ser vista nas águas e as ilhas são um dos locais mais importantes da costa de Portugal continental para a reprodução de aves marinhas.

Alicudi, Sicília, Itália

Deixe as multidões inspiradas no "Lótus Branco" em Taormina e dirija-se à mais ocidental e mais remota das ilhas vulcânicas Eólias da Sicília para uma experiência à parte.

Selvagem e escarpada, Aliduci é a menos habitada das sete ilhas da cadeia ao largo da costa norte da Sicília, que inclui Stromboli e Lipari, entre outras.

"É a ilha mais selvagem da Sicília. Ainda se usam burros para transportar mercadorias em Alicudi", diz o siciliano Francesco Curione. "Se procura tranquilidade e uma sensação de náufrago, este é o local ideal."

O cone vulcânico caraterístico de Alicudi ergue-se do Mar Tirreno com um efeito dramático, com os coloridos barcos de pesca a baloiçar ao longo da costa, completando o aspeto de cartão postal. Não se pode perder a oportunidade de comprar peixe diretamente aos pescadores em Alicudi.

Aqui não há carros e há apenas cerca de 100 habitantes, pelo que encontrar um local tranquilo só para si nunca é um problema. Quanto mais alto se caminha ao longo dos degraus de pedra de lava que sobem as encostas vulcânicas, mais profundo é o silêncio e o escapismo.

Não há hotéis em Alicudi, mas o aluguer de vivendas e o Airbnb tornam-no confortável para se instalar e ficar algum tempo.

Skyros, Grécia

As ilhas gregas, como Santorini e Mykonos, nas Cíclades, podem ficar tão cheias de turistas durante os meses de verão que pode ficar a pensar no porquê de tanto alarido. Para uma experiência mais isolada nas ilhas gregas, dirija a sua atenção para norte, no Mar Egeu, para a ilha de Skyros.

Uma das 24 ilhas da cadeia das Espórades, em grande parte desabitada, no noroeste do Mar Egeu, Skyros é alcançada através de voos a partir da Grécia continental, bem como por ferry a partir do continente e de outras ilhas gregas próximas.

Uma vez lá, há praias isoladas para explorar, um castelo bizantino que se ergue sobre a cidade principal e até uma antiga raça de cavalos em miniatura, o cavalo Skyrian, que vive em estado selvagem apenas nesta ilha.

Com exceção do período que antecede a Quaresma - quando o famoso carnaval de Skyros coloca a ilha em modo de festa ininterrupta com desfiles e folia fantasiada e uma inundação de atenienses -, trata-se de um lugar extremamente pacífico.

Ilha de Rathlin, Irlanda do Norte

Com 9,5 quilómetros de comprimento e apenas 1,6 quilómetros de largura, a ilha de Rathlin, ao largo da costa da Irlanda do Norte, tem apenas cerca de 150 residentes permanentes.

Os visitantes que chegam através de uma rápida travessia de ferry a partir de Ballycastle, no continente, são transportados para um deserto de falésias marítimas dramáticas, onde vivem milhares de aves nidificantes, incluindo papagaios-do-mar, guillemots, tartarugas e giletes. Colónias de focas do porto e focas cinzentas alinham-se nas enseadas remotas de Rathlin.

Trilhos para caminhadas cruzam a ilha de paisagens escarpadas e mergulhadores experientes são atraídos para explorar os vários navios naufragados ao largo da costa, incluindo o HMS Drake, torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial.

Não perca uma visita ao Rathlin West Light, um farol construído de cabeça para baixo nas rochas para melhor atravessar o nevoeiro baixo e denso que muitas vezes desce sobre a ilha.

Fasta Åland, Finlândia

No Golfo de Bótnia, entre a Suécia e a Finlândia, o arquipélago de Åland tem mais de 6.500 ilhas, das quais apenas cerca de 60 são habitadas. Dizer que há espaço para se esticar e respirar nestas ilhas do Mar Báltico é um eufemismo.

Sendo uma região autónoma, as ilhas pertencem à Finlândia, mas ficam a apenas 40 quilómetros da Suécia, sendo o sueco a língua oficial.

Fasta Åland é a maior ilha do arquipélago e uma boa base para explorações. Passeie de bicicleta pelas ilhas vizinhas, ligadas por ferries e pontes, ou instale-se num hotel ou casa de férias com sauna e vista para o mar para um descanso relaxante.

HavsVidden oferece uma escapadela isolada no norte de Fasta Åland, incluindo villas com as suas próprias saunas com vista para a costa rochosa.