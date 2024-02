Eleições nos Açores: declarações de Bolieiro não extravasam de “forma intolerável” limites da lei

O que acontece nos Açores não fica só nos Açores. Montenegro é quem mais arrisca perder se AD formar governo com apoio do Chega

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) considerou este domingo que as declarações do presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, não extravasam “de forma intolerável os limites da lei”, mas advertiu o candidato para se abster de comentários semelhantes.

“O teor das respostas, no contexto da insistência das perguntas que foram feitas, não extravasa de forma intolerável os limites admitidos por lei, advertindo-se, todavia, o candidato para que se abstenha de comentários semelhantes até ao fecho das urnas”, refere a deliberação da CNE à queixa do PS/Açores, à qual a agência Lusa teve acesso.

Hoje, dia de eleições na região, o PS/Açores fez queixa à CNE contra o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, candidato ao cargo pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, alegando violação da proibição de propaganda no dia das eleições regionais.

A queixa, enviada à CNE pelo diretor da campanha do PS/Açores, Berto Messias, aponta a “violação da proibição de propaganda no dia da eleição e no perímetro de 500 metros da assembleia de voto”, e tem por base o teor das “declarações proferidas em direto para diversos canais televisivos” por parte de José Manuel Bolieiro, cabeça de lista pelo círculo de São Miguel, após ter exercido o direito de voto.