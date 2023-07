Homem morre em queda de hidroavião nos Açores

Um homem morreu esta segunda-feira na queda de um hidroavião no mar, junto do Portinho do Calhau, no concelho das Lajes, na ilha do Pico, nos Açores, disse à agência Lusa fonte da Capitania da Horta.

Segundo o capitão do Porto da Horta, João Cabeças, o alerta para a queda da aeronave foi dado pelas 18:50 locais (19:50 em Lisboa), através da Proteção Civil dos Açores.

O responsável adiantou à Lusa que o hidroavião caiu na ponta da Piedade, junto ao Portinho do Calhau, na ilha do Pico.

“Também recebemos a informação da Proteção Civil que o único passageiro que ia a bordo estava a ser recolhido por uma embarcação localmente”, acrescentou.

João Cabeças explicou, ainda, que a embarcação transportou a vítima para terra, para o Portinho do Calhau, após o que foram ativados os bombeiros.

O homem, um cidadão lusodescendente “foi logo deslocado” para o posto de saúde, “mas a informação que tivemos é que ele teve que ser reanimado durante a viagem e quando chegou ao posto já não tinha vida”.

Pelas 21:30 locais (22:30 em Lisboa) os meios no terreno estavam a recolher os destroços do aparelho e a rebocá-los para o Portinho do Calhau, “para depois se proceder às perícias técnicas e à investigação que é preciso fazer”, explicou o capitão do Porto da Horta.

Segundo o responsável, que é também o coordenador das operações, as causas da queda do aparelho são desconhecidas, estando o processo na fase inicial de investigação.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Lajes do Pico, António Madruga, referiu que segundo testemunhas no local o incidente ocorreu quando a aeronave terá iniciado a descolagem.

O responsável salientou que o único ocupante do hidroavião era também o seu proprietário.