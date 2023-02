O serviço Nacional de Saúde perdeu, só em 2022, mais de três mil médicos e enfermeiros. Segundo dados avançados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) à CNN Portugal, no ano passado saíram 1.488 médicos e 1.782 enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Entre saídas por aposentação ou por termo/rescisão de contrato, em 2022 abandonaram o SNS um total de 1.791 médicos, mas, no final do ano, 303 voltaram a integrar o setor público da saúde, e “encontravam-se ativos no sistema de gestão de recursos humanos”. Assim, contas feitas e entre saída e reentradas: 1.488 clínicos saíram de forma efetiva.

No caso dos enfermeiros, o número de saídas é ainda mais elevado. Durante o último ano, registaram-se 2.477 saídas por aposentação e por termo/rescisão de contrato, sendo que 1.800 foram efetivas. Ou seja, 695 regressaram ao SNS até ao final do ano.

A dimensão do fenómeno vivido no SNS em 2022 é visível pelos números das saídas de médicos nos dois anos anteriores. Em 2020 e 2021, de acordo com o Público, saíram do SNS 1.285 médicos, 979 de forma definitiva, o que significa que em 2022 deixaram os hospitais públicos mais médicos do que na soma dos outros dois anos. Quanto aos enfermeiros em 2020 e 2021, foram 3.647 os que pediram para sair, 1.860 de forma definitiva.

Nos três anos de pandemia - 2020, 2021 e 2022 - saíram, então, 2.467 médicos e 3.642 enfermeiros.

SNS com poucos mais médicos e enfermeiros

Para fazer frente a estas saídas de profissionais, o Governo garante que tem contratado profissionais. De acordo com os dados da ACSS, em 2022 foram integrados mais 1.047 médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde - sendo grande parte jovens especialistas. No entanto, o número ainda não é suficiente para cobrir as saídas. Ou seja, no total houve mais saídas do que entradas, o que leva a que o SNS tenha perdido 441 médicos num ano.

Apesar deste aumento de saídas, a ACSS garante que há uma variação positiva de 2%, face a 2021, no número de médicos a trabalhar no sistema público, registando-se em dezembro de 2022 um total de 21.182 médicos especialistas. Isto contabilizando os profissionais que regressaram de baixas médicas e licenças de parentalidade, entre outros fatores.

Entre os clínicos, adianta ainda a ACSS, há ainda “um total de 427 médicos aposentados ativos no SNS”.

No caso dos enfermeiros, iniciaram funções no setor público da saúde, durante o último ano, “2.513 enfermeiros, totalizando 50.703 profissionais ativos no SNS”, uma variação também de mais 2% face a dezembro de 2021, alega a ACSS.