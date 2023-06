Estado paga a uma equipa própria, mas continua a gastar milhões a contratar advogados (e a maioria por ajuste direto)

Todos os meses o Estado gasta quase 60 mil euros com o Centro de Competências Jurídicas do Estado, o JurisAPP. Um organismo criado pelo Governo em 2017 com o objetivo de ter uma equipa a trabalhar exclusivamente para o setor público, contribuindo com consultoria, assessoria e aconselhamentos jurídicos.

Apesar disso, todos os anos o mesmo Estado continua a gastar milhões de euros na contratação de advogados. Desde que o JurisAPP existe foram gastos 56.387.596 milhões de euros em apenas 11 sociedades de advogados, de acordo com o portal Base.

A análise da CNN Portugal incidiu sobre os contratos feitos entre Estado e as 11 sociedades de advogados que mais faturam no país, de acordo com os rankings do setor.

Valores em euros dos contratos feitos entre as sociedades de advogados e o Estado desde 2018 Sociedade 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Morais Leitão 699.865 1.154.297 949.323 1.236.574 1.202.015 762.135 Vieira de Almeida 5.320.909 475.190 1.075.999 7.650.779 700.455 226.256 PLMJ 160.040 569.165 1.062.078 1.424.383 733.835 664.748 Abreu 273.654 97.280 328.785 594.640 418.812 529.323 Miranda 331.790 363.800 589.250 975.870 460.530 203.848 CMS 177.624 254.525 319.395 242.895 722.100 226.940 SRS 186.250 180.599 276.920 1.199.164 541.165 151.000 Sérvulo 1.434.410 1.945.385 1.301.315 2.406.886 2.355.408 1.057.190 Telles 335.550 237.210 72.100 536.536 665.890 315.880 CS 47.700 69.800 230.726 132.615 76.500 49.900 Cuatrecasas 1.471.920 3.471.043 1.145.032 359.800 1.135.200 457.275 Total 10.439.712 8.818.294 7.350.943 16.760.142 9.011.010 4.644.495

O JurisAPP tem 16 advogados e duas assistentes que trabalham em regime de exclusividade, sendo que alguns deles recebem salários que se aproximam do topo na Administração Pública. De acordo com o decreto-lei que definiu a criação do JurisAPP, quatro dos advogados, contratados como consultores seniores, recebem 4.688,49 euros por mês cada.

Contratos com as maiores sociedades feitos por ajuste direto

A figura do ajuste direto é comum na contratação de advogados. Sejam câmaras municipais, a RTP ou até universidades, é este o tipo de contrato mais realizado.

Dos 163 contratos entre o Estado e a sociedade Morais Leitão entre 2018 e 2023, 144 foram feitos por ajuste direto, sendo que os contratos com os valores mais elevados recorreram todos a este procedimento. É o caso da Câmara Municipal de Cascais, entidade que adjudicou os quatro contratos mais elevados com aquela sociedade, num valor total que chega perto de um milhão de euros.

É também o caso do Banco de Portugal. Apenas em quatro contratos, três com a sociedade Vieira de Almeida e um com a Cuatrecasas, foram gastos 14.715.000 euros. Montante que serve, segundo os contratos analisados, para "serviços de assessoria jurídica e patrocínio jurídico". Como na maioria dos casos, também estes contratos foram adjudicados com recurso ao ajuste direto.

De resto, e à semelhança da Morais Leitão, a Vieira de Almeida teve os seus contratos adjudicados por ajuste direto em 73 das 75 ocasiões que prestou serviços ao Estado no mesmo período. Já a Sérvulo, que é a sociedade que mais trabalha com o setor público, sendo conhecida por ser especialista na área, realizou 234 dos 267 contratos com o Estado através de ajuste direto.

O código da contratação pública prevê uma série de modalidades para que o Estado possa contratar. Entre elas está o ajuste direto, que tem regras claras: só pode ser usado em contratos com um máximo de 50 mil euros, sendo que esse limite baixa para 30 mil euros em casos de obras públicas e para 20 mil euros na aquisição de serviços, como seria o caso das sociedades de advogados.

Apesar disso, e de acordo com o que está previsto no código da contratação pública, existem exceções que podem legalizar contratos acima dos valores referidos. São cenários desses o facto de um concurso ficar deserto ou se, por motivos imprevisíveis, não existir tempo para o lançamento de um concurso.

Na prática, e como acontece nos contratos analisados, a maioria dos casos de contratos de serviços jurídicos acaba por ter sempre presente alguma das exceções previstas para o limite de preços dos ajustes diretos.

Despesa para este tipo de serviços aumenta

Não é possível perceber com exatidão quanto é que o Estado prevê gastar todos os anos com serviços jurídicos, mas as parcelas onde estes estão inseridos têm vindo a aumentar substancialmente.

De acordo com os últimos Orçamentos do Estado, e na parte que analisa os gastos em estudos, pareceres, projetos e consultadoria, onde se incluem os pareceres jurídico e a assessoria, em 2023 o setor público prevê gastar 245.644.213 euros. Bem mais do que os 181.535.534 euros previstos para 2022 e quase o dobro dos 136.200.249 alocados em 2021.

Fora das contas referidas no portal Base estão eventuais serviços jurídicos que o Estado tenha contratado para empresas como a TAP, por exemplo. Mas dentro das parcelas que incluem os estudos, além daquilo que é gasto em advogados, estão os valores de estudos como os encomendados para se perceber onde vai realizar, afinal, o novo aeroporto de Lisboa.