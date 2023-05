Vento poderá voltar a causar "mais constrangimentos" no Aeroporto da Madeira

A ANA - Aeroportos de Portugal alertou que a previsão de aumento do vento a partir da tarde desta quarta-feira e na quinta-feira poderá voltar a condicionar o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira.

Nos últimos dias, o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo tem estado condicionado devido ao vento, o que levou ao cancelamento de dezenas de voos, tendo outros regressado à origem ou divergido para vários destinos, como o Porto Santo e Canárias.

Esta manhã, refere a ANA em comunicado, a melhoria das condições permitiu "a realização de muitos dos voos programados”, mas “a previsão meteorológica do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] aponta para o aumento dos níveis de vento a partir da tarde de hoje e durante o dia de amanhã [quinta-feira], pelo que poderão ocorrer mais constrangimentos na operação”.

Na nota, a empresa salienta que tem desenvolvido todos os esforços para “minimizar o impacto nos passageiros, que, por falta de alojamento, permaneceram no terminal”, nomeadamente com o reforço das equipas de assistência, distribuição de águas e de alguns ‘snacks’.

Por outro lado, está a ser prestada assistência médica aos passageiros com maiores necessidades de saúde, acrescenta a ANA.

A ANA apela aos passageiros com voos programados que confirmem junto dos operadores turísticos e companhias aéreas o estado dos voos, evitando deslocar-se para o aeroporto e “aglomerações desnecessárias”.

De acordo com a informação disponibilizada na página oficial da ANA, o movimento no Aeroporto da Madeira está a decorrer com normalidade, tendo o último avião, um voos da Transavia, proveniente de Nantes, aterrado às 18:31.

A capitania do Porto do Funchal também prolongou o aviso de vento forte para a orla costeira da Madeira até às 06:00 de quinta-feira.

O aviso tem por base as previsões do IPMA relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

De acordo com a capitania, o vento vai continuar a soprar de nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte”.