Alerta vermelho no aeroporto de Faro. Um Boeing 737 da Ryanair - vindo de Londres - com problemas com o trem de aterragem fez com que fosse declarado o alerta de pré-emergência no aeroporto Gago Coutinho.

O alerta foi dado às 12:01.

O avião acabou por aterrar em segurança e não houve feridos a bordo.

"Ativámos o protocolo de emergência, mas correu tudo bem", adiantou fonte da ANA Aeroportos.

No local estão 85 operacionais apoiados por 38 veículos de várias corporações do Algarve.