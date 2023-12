Boeing da Ryanair com 164 pessoas a bordo aterra de emergência no aeroporto de Faro

Um avião da Ryanair que fazia a ligação entre Manchester e Tenerife aterrou de emergência, esta terça-feira de manhã, no aeroporto de Faro, confirmou fonte do Comando Regional da Proteção Civil de Faro à CNN Portugal.

"Foi uma aterragem com sucesso", afirmou a mesma fonte, acrescentando que se tratou de um problema no motor do avião.

À CNN Portugal, fonte da ANA Aeroportos revelou que a situação foi "falso alarme" e que a aeronave aterrou com segurança às 9:45.

"Foi ativado o Plano de Emergência do Aeroporto Gago Coutinho- Faro adequado a este tipo de situação", acrescenta a mesma fonte.

Segundo a Proteção Civil, o Boeing 737 transportava 164 passageiros e "não houve feridos".

A "situação está resolvida" e no local estão 86 operacionais apoiados por 38 veículos. Um número que deverá aumentar, uma vez que no local ainda só se encontram meios dos bomebiros.