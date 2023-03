Já há um espaço onde pode dar a sua opinião sobre o novo aeroporto em Portugal. É um site dedicado a esta discussão desenvolvido pela comissão independente que está a avaliar localização da nova estrutura e que permite sinalizar o que pensa sobre um conjunto de questões envolvidas nesta escolha. As respostas serão depois tidas em conta no processo de decisão.

Este “espaço de diálogo” foi apelidado pela comissão liderada pela professora Maria do Rosário Partidário de AeroParticipa e pode ser acedido através desta plataforma digital, sendo necessário criar uma conta para registar a opinião.

A página contempla três fases de participação: contribuir para selecionar as opções estratégicas viáveis, ao que se segue a definição dos fatores críticos de decisão e o respetivo quadro de avaliação estratégico e, finalmente, numa fase mais avançada, “contribuir para a avaliação final das opções estratégicas”.

Numa primeira fase, existem questões divididas por temas, sobre as quais o utilizador deve avaliar o nível de concordância numa escala (de discordo a concordo, menos a mais importante ou pouca ou muita frequência, consoante a questão). É também possível acrescentar perguntas nos vários dossiês, às quais as restantes pessoas poderão dar a sua opinião. É ainda possível acrescentar argumentos a favor ou contra, justificando a tomada de posição.

Atualmente existem sete temas em discussão. Nos Modos de Transporte, por agora a maioria defende que é preciso existir uma ligação ferroviária, rodoviária e ao metropolitano, mas as opiniões dividem-se quando à necessidade de uma ligação fluvial. Na Localização há ainda apenas uma questão: É importante escolher um local para um aeroporto que tenha capacidade de expansão nos próximos 50 anos, uma afirmação com a qual a maioria concorda.

No sobrevoo de cidades, os cidadãos podem dizer ao que dão mais importância, enquanto na utilização do aeroporto indicam o quanto costumam usufruir desta infraestrutura. No tema do ambiente, os respondentes indicam se concordam com a necessidade de ter certos cuidados, como evitar perturbar corredores migratórios de aves.

O Aeroporto Humberto Delgado entra também nas questões, com as opiniões (por agora) divididas quanto à manutenção do espaço em funcionamento. É de recordar que algumas das hipóteses em estudo mantêm este aeroporto como complementar ou como principal, enquanto outras eliminam a infraestrutura. Finalmente, pode dar a opinião sobre as motivações e principais funcionalidades do aeroporto.

Há ainda quatro mesas temáticas, que contam com cerca de 20 participantes cada uma e vão reunir em duas ou três sessões até ao final de março de 2023. Os resultados vão contribuir para a triagem de opções.

A comissão técnica independente deverá entregar o relatório final que apontará a melhor opção ao Governo até final do ano. A coordenadora da comissão, Rosário Partidário, já admitiu riscar algumas das cinco opções entregues pelo Executivo no processo. Serão tidos em conta cerca de 20 critérios de escolha, sendo que em outubro haverá um relatório preliminar e, em novembro, deverá acontecer a consulta pública.