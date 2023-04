O Governo apresentou esta quinta-feira a lista com as localizações possíveis para o novo aeroporto de Lisboa. De acordo com o documento divulgado, são nove as opções que vão ser estudadas.

Entre elas estão as cinco opções que saíram da resolução de Conselho de Ministros, bem como outras quatro adicionais. A saber, as opções que já se conheciam são as seguintes: Aeroporto Humberto Delgado (AHD) + Montijo, Montijo + AHD, Campo de Tiro de Alcochete, AHD + Santarém e Santarém. Já as outras quatro opções são as seguintes: AHD + Campo de Tiro de Alcochete, Pegões, AHD + Pegões e Rio Frio + Poceirão.

As primeiras cinco hipóteses teriam sempre de ser avaliadas, uma vez que faziam parte do mandato que saiu de um Conselho de Ministros. Hipóteses como Beja, Monte Real e Alverca ficam, assim, fora das opções.

A lista de opções que passam às fases seguintes foi anunciada pela coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente, Rosário Partidário, numa apresentação que está a decorrer, em Lisboa, sobre os resultados das atividades desenvolvidas na primeira fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.