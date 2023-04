A apresentação do novo aeroporto de Santarém prometia duas coisas: que o primeiro avião ali aterrasse já em 2029 e que o projeto não iria precisar de investimento público. A proposta foi apresentada esta terça-feira, no Convento São Francisco, em Santarém, e pode até vir a "não pedir um cêntimo ao Estado". No entanto, de acordo com o Portal Base, os serviços de produção do evento "Apresentação Magellan 500 - Projeto novo aeroporto na região de Santarém" custaram 38.500 euros à Câmara de Santarém.

Segundo o contrato público, os serviços foram contratados à empresa Marketingable no dia 5 de abril e o contrato tinha a duração de quatro dias. A empresa seria responsável pelo desenvolvimento e produção de todos os elementos gráficos para a realização do evento de acordo com o projeto apresentado, assessoria de imprensa, receção e encerramento, equipa de assistentes, transmissão e captura de vídeo, materiais e recursos humanos necessários para o evento.

No total, a fatura foi de 38.500 euros.

Esta terça-feira, na apresentação, Carlos Brazão, o promotor do projeto para construção de um aeroporto em Santarém, custeado por privados, defendeu as “vantagens diferenciadoras” desta localização”, explicando que uma das vantagens desta iniciativa, se arrancar, será o facto de estar a 30 minutos de shuttle de Lisboa ao custo zero para os contribuintes.

Também o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, reiterou que a localidade "é a solução" para o novo aeroporto de Lisboa, até porque o projeto tem o plano de negócios finalizado e não necessitará de investimento público.

Os municípios de Santarém, Golegã, Alcanena e Torres Novas assinaram esta quarta-feira um acordo de cooperação intermunicipal com vista à congregação de esforços destas autarquias para o planeamento do território para a nova cidade aeroportuária. Previsto está que este projeto permita a criação de 820 empregos diretos na nova infraestrutura aeroportuária, que poderá gerar um milhão de passageiros.

Quanto ao investimento, será inicialmente entre 1.000 e 1.200 milhões de euros, financiado por privados.